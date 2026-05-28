Покупки религиозных товаров в онлайне выросли на 40%
За первые пять месяцев 2026 г. россияне купили в интернете 798 000 религиозных товаров – икон, крестов, колец, наборов для рукоделия и аксессуаров. Это на 40% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики martech-компании First Data. Суммарные траты составили 839 млн руб.
Чаще всего покупали иконы – 414 000 штук (+40% к 2025 г.). На втором месте наборы для рукоделия (алмазные картины, вышивки): 126 000 (+117%). Колец купили 115 000 (+11%), крестиков – 94 700 (+30%), браслетов – 16 000 (+82%).
«Растущая динамика в категории продолжается уже второй год подряд, – прокомментировал CEO First Data Александр Старостин. – Это устойчивая тенденция, которая позволяет говорить о категории как о сложившемся сегменте онлайн-торговли».
Средняя цена иконы снизилась до 816 руб. (–29%), набора для рукоделия – до 519 руб. (–22%). Крестик стоит 2838 руб. (без изменений), браслет – 459 руб. Цена выросла только на кольца – до 1332 руб. (+15%). Самый дорогой товар – икона из бересты «Георгий Победоносец» за 497 000 руб. Покупают религиозные товары в основном женщины (67%), 54% покупателей – в возрасте 35–55 лет. Пики спроса приходятся на православные праздники.
Во втором полугодии 2025 г. объем покупок религиозных товаров онлайн вырос почти в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием. В 2025 г. главные пики продаж приходились на даты перед Крещением (15 января), Троицей (2 июня) и Медовым Спасом (8 августа). Исследование First Data основано на анализе 2,1 млн обезличенных транзакций с января 2025 г. по май 2026 г. на маркетплейсах и в специализированных магазинах по всей стране.