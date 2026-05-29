Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,499+0,37%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 573,51-0,4%RTSI1 135,9-0,4%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
Главная / Бизнес /

Роскачество выявило дефекты у вин в мягкой упаковке

Ведомости

Эксперты Роскачества впервые исследовали вина, выпускаемые в мягкой упаковке, и обнаружили, что более половины проверенных образцов не соответствуют минимальным требованиям ГОСТ. Об этом сообщили «РИА Новости» в организации по итогам дегустационной оценки продукции.

Специалисты «Винного гида России» изучили 16 образцов винодельческой продукции, девять из которых не соответствовали даже минимальной оценки ГОСТ. У многих выявили явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей экономят на всем, включая само вино, заявили в Роскачестве. Эксперты отметили, что продукция, получившая оценки ниже национального стандарта, направлена на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве не исключают, что часть товаров может иметь признаки фальсификации и потенциально представлять угрозу для потребителей.

Единственным образцом, который превысил повышенный стандарт Роскачества, стало вино «Гуд фиш» в трехлитровой упаковке, выпускаемое компанией ООО «Олимп».

По данным Роскачества, в 2025 г. такая тара показала наиболее высокие темпы роста продаж среди всех форматов винной продукции – было реализовано более 120 млн л. В организации подчеркнули, что дегустация проводилась в аккредитованной лаборатории с участием 12 экспертов, которые не знали ни производителей, ни типа упаковки исследуемых образцов. Протоколы испытаний были верифицированы Федеральной службой по аккредитации.

23 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России обнаружили некачественную алкогольную продукцию, произведенную в Армении, ее реализацию приостановили.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте