Роскачество выявило дефекты у вин в мягкой упаковке

Специалисты «Винного гида России» изучили 16 образцов винодельческой продукции, девять из которых не соответствовали даже минимальной оценки ГОСТ. У многих выявили явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей экономят на всем, включая само вино, заявили в Роскачестве. Эксперты отметили, что продукция, получившая оценки ниже национального стандарта, направлена на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве не исключают, что часть товаров может иметь признаки фальсификации и потенциально представлять угрозу для потребителей.