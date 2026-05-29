Роскачество выявило дефекты у вин в мягкой упаковке
Эксперты Роскачества впервые исследовали вина, выпускаемые в мягкой упаковке, и обнаружили, что более половины проверенных образцов не соответствуют минимальным требованиям ГОСТ. Об этом сообщили «РИА Новости» в организации по итогам дегустационной оценки продукции.
Специалисты «Винного гида России» изучили 16 образцов винодельческой продукции, девять из которых не соответствовали даже минимальной оценки ГОСТ. У многих выявили явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей экономят на всем, включая само вино, заявили в Роскачестве. Эксперты отметили, что продукция, получившая оценки ниже национального стандарта, направлена на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве не исключают, что часть товаров может иметь признаки фальсификации и потенциально представлять угрозу для потребителей.
Единственным образцом, который превысил повышенный стандарт Роскачества, стало вино «Гуд фиш» в трехлитровой упаковке, выпускаемое компанией ООО «Олимп».
По данным Роскачества, в 2025 г. такая тара показала наиболее высокие темпы роста продаж среди всех форматов винной продукции – было реализовано более 120 млн л. В организации подчеркнули, что дегустация проводилась в аккредитованной лаборатории с участием 12 экспертов, которые не знали ни производителей, ни типа упаковки исследуемых образцов. Протоколы испытаний были верифицированы Федеральной службой по аккредитации.
