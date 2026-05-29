Бизнес /

ФАС запретила торговым сетям штрафовать поставщиков за несогласованный заказ

Торговые сети не имеют права штрафовать поставщиков за невыполнение несогласованного заказа и требовать от них гарантированной прибыли. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев на заседании рабочей группы в сфере розничной торговли.

В ведомстве отметили, что предметом обсуждения стали практики, при которых сети требуют от поставщиков обеспечивать плановую доходность товаров, соглашаться на бессрочное действие промоцен или компенсировать убытки в случае недостижения ожидаемой прибыли. По словам Нижегородцева, подобные действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства и закона о торговле.

В ФАС также напомнили, что с 1 марта поставщики не могут нести ответственность за неисполнение заказов, которые не были ими согласованы. Все действующие договоры должны были быть приведены в соответствие с новыми требованиями законодательства.

Начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская сообщила, что служба выявила признаки недобросовестных практик у отдельных торговых сетей. В частности, речь идет об автоматическом подтверждении заказа при отсутствии ответа поставщика, сокращении сроков согласования заявок и штрафах в размере 15–20% от стоимости заказа за отсутствие технического подтверждения даже в случаях, когда товар был фактически поставлен.

