Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MSNG1,796-2,13%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Exxon Mobil предупредила о риске скачка цен на нефть до $160 за баррель

Ведомости

Нефтегазовая корпорация Exxon Mobil предупреждает, что мировые запасы нефти в ближайшие недели могут достичь рекордно низких уровней, что способно спровоцировать резкий рост цен на сырье до $150–160 за баррель Brent. Об этом заявил старший вице-президент компании Нил Чепмен, передает CNBC.

«Мы приближаемся к беспрецедентно низким уровням запасов. Я имею в виду действительно, действительно низкие уровни. Можно спорить, произойдет это через две или через три недели. Но когда мы достигнем этой точки, цены резко взлетят», – сказал Чепмен на конференции Bernstein в Нью-Йорке.

Топ-менеджер отметил, что до сих пор рынок сдерживали накопленные резервы, однако этот фактор не сможет компенсировать дефицит бесконечно долго. При этом, по его словам, рост цен в конечном итоге приведет к снижению спроса и восстановлению баланса на рынке.

Несмотря на предупреждения Exxon, июльские фьючерсы на Brent закрылись ниже $94 за баррель. Инвесторы продолжают рассчитывать на урегулирование отношений между США и Ираном, которое позволит восстановить полноценное судоходство через Ормузский пролив.

В мае главный аналитик «Инго банка» Петр Арронет сообщал, что если высокие цены на сырье сохранятся, то дополнительные нефтегазовые доходы в 2026 г. могут составить от 500 млрд до 1,8 трлн руб. в зависимости от курса рубля.

Читайте также:Аналитики повысили прогноз средней цены на нефть в 2026 году
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её