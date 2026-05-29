Exxon Mobil предупредила о риске скачка цен на нефть до $160 за баррель
Нефтегазовая корпорация Exxon Mobil предупреждает, что мировые запасы нефти в ближайшие недели могут достичь рекордно низких уровней, что способно спровоцировать резкий рост цен на сырье до $150–160 за баррель Brent. Об этом заявил старший вице-президент компании Нил Чепмен, передает CNBC.
«Мы приближаемся к беспрецедентно низким уровням запасов. Я имею в виду действительно, действительно низкие уровни. Можно спорить, произойдет это через две или через три недели. Но когда мы достигнем этой точки, цены резко взлетят», – сказал Чепмен на конференции Bernstein в Нью-Йорке.
Топ-менеджер отметил, что до сих пор рынок сдерживали накопленные резервы, однако этот фактор не сможет компенсировать дефицит бесконечно долго. При этом, по его словам, рост цен в конечном итоге приведет к снижению спроса и восстановлению баланса на рынке.
Несмотря на предупреждения Exxon, июльские фьючерсы на Brent закрылись ниже $94 за баррель. Инвесторы продолжают рассчитывать на урегулирование отношений между США и Ираном, которое позволит восстановить полноценное судоходство через Ормузский пролив.
В мае главный аналитик «Инго банка» Петр Арронет сообщал, что если высокие цены на сырье сохранятся, то дополнительные нефтегазовые доходы в 2026 г. могут составить от 500 млрд до 1,8 трлн руб. в зависимости от курса рубля.