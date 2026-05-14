Нефтегазовые доходы в 2026 году могут составить от 500 млрд до 1,8 трлн рублей

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял «Ведомостям», что экспортная цена российской нефти в 2026 г. прогнозируется на уровне $59 за баррель, а в 2027–2029 гг. – около $50 за баррель. По его словам, России нужно сохранять прагматичную и консервативную экономическую политику, несмотря на то, что кризис на Ближнем Востоке сейчас создает предпосылки для роста экспортных доходов.