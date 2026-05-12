Новак спрогнозировал экспортную цену на российскую нефть до 2029 года
Экспортная цена российской нефти в 2026 г. прогнозируется на уровне $59 за баррель, а в 2027–2029 гг. – около $50 за баррель. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, России необходимо сохранять прагматичную и консервативную экономическую политику, несмотря на то что кризис на Ближнем Востоке сейчас создает предпосылки для роста экспортных доходов.
Новак отметил, что повышение цен затрагивает не только нефтегазовый сектор, но и ряд других экспортных товаров. Однако, по его оценке, этот эффект не будет долгосрочным.
Вице-премьер заявил, что международные агентства прогнозируют замедление роста мирового ВВП на 0,3–0,5 п. п. в 2026–2027 гг. из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в странах Юго-Восточной Азии, которые сильнее зависят от импорта нефти из региона, спад может оказаться еще более значительным.
«А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта», – пояснил Новак.
Он также отметил, что позитивный эффект для российского бюджета частично нивелируется укреплением рубля.
В интервью вице-премьер также заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он напомнил, что Россия смогла пройти через пандемию и «санкционный шок» 2022 г. По его словам, правительство рассматривает различные сценарии развития экономики, включая стресс-сценарии, чтобы быть готовыми к разным вариантам развития событий.