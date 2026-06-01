Кабмин внес в Госдуму законопроект о мерах поддержки «Почты России»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому «Почте России» будут оказаны новые меры поддержки, в том числе станет доступно размещение рекламы на платежках ЖКХ и создание цифровых почтовых ящиков для юридически значимых сообщений. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект вносит изменения в Федеральный закон «О почтовой связи», Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон «О связи» и другие законы. В документе отмечается, что в почтовых отделениях появится возможность принимать электронные средства платежа без комиссии банков. Кроме того, платежные документы за жилье и коммунальные услуги можно будет направлять в электронном виде через «Госуслуги».
Правительство предлагает разрешить «Почте России» привлекать сторонние организации и индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки. Кроме того, изменения будут внесены по вопросу об использовании абонентских почтовых ящиков. Их смогут использовать только «Почта России», управляющие компании и организации, которые были выбраны собственниками жилья.
В первом квартале 2026 г. «Почта России» уменьшила чистый убыток по МСФО на 9,3 млрд руб., или в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Компания завершила отчетный период с положительной динамикой основных показателей. Доходы за отчетный период выросли на 1,3% год к году до 54,1 млрд руб. Улучшение финансовых результатов «Почта России» связывает с реализацией программы повышения операционной эффективности, которая действует с 2023 г.