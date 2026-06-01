Кабмин внес в Госдуму законопроект о мерах поддержки «Почты России»

В первом квартале 2026 г. «Почта России» уменьшила чистый убыток по МСФО на 9,3 млрд руб., или в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Компания завершила отчетный период с положительной динамикой основных показателей. Доходы за отчетный период выросли на 1,3% год к году до 54,1 млрд руб. Улучшение финансовых результатов «Почта России» связывает с реализацией программы повышения операционной эффективности, которая действует с 2023 г.