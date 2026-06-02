Масштабное внедрение биометрии в аэропортах может начаться в этом году
Минтранс ожидает масштабного запуска биометрии в аэропортах России в этом и следующем году. Об этом заявил министр транспорт Андрей Никитин в преддверии ПМЭФа в интервью «РИА Новости».
«Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации – этот и следующий год», – сказал министр.
1 июня в ВТБ сообщили, что в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» ввели регистрацию и посадку на рейс с использованием биометрии. При прохождении каждого этапа посадки на рейс через биометрию пассажир не должен предъявлять паспорт. Сейчас сервис запущен в преддверии ПМЭФ-2026 и пока доступен на рейсах программы «Аэрофлот шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом.
Запуск сервиса проводится в рамках эксперимента правительства, который пройдет в 2026–2027 гг.