Масштабное внедрение биометрии в аэропортах может начаться в этом году

1 июня в ВТБ сообщили, что в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» ввели регистрацию и посадку на рейс с использованием биометрии. При прохождении каждого этапа посадки на рейс через биометрию пассажир не должен предъявлять паспорт. Сейчас сервис запущен в преддверии ПМЭФ-2026 и пока доступен на рейсах программы «Аэрофлот шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом.