В Абу-Даби заморозили цены на аренду недвижимости

Центр по регулированию недвижимости Абу-Даби (ADREC) ввел временную заморозку арендных ставок для всех договоров аренды жилых, коммерческих и промышленных помещений. Об этом сообщает Aletihad со ссылкой на официальное заявление ведомства в соцсети X.

«Ваша арендная плата остается неизменной. В Абу-Даби введена временная мера, на период действия которой все продления договоров аренды будут осуществляться без повышения арендной платы», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что любой новый договор аренды на ранее арендованное помещение будет предлагаться по той же ставке, что и предыдущий.

Заморозка арендных ставок вводится на фоне вооруженного конфликта вокруг Ирана и призвана поддержать экономику и население эмирата. В сообщении уточняется, что процент повышения арендной платы временно снижен с 5% до 0%. Мера будет действовать до особого распоряжения.

Рынок недвижимости Абу-Даби демонстрировал уверенный рост последние годы: за первые девять месяцев 2025 г. объем сделок вырос на 48% до 94 млрд дирхамов ($25,6 млрд). При этом в I квартале 2026 г. стоимость сделок уже достигла 66 млрд дирхамов ($17,9 млрд), а количество сделок удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Затягивание конфликта с Ираном грозит региону серьезным спадом: по прогнозам Goldman Sachs, ОАЭ могут потерять около 5% ВВП в этом году. На этом фоне власти ОАЭ ранее уже принимали меры по стабилизации: в начале марта биржи Абу-Даби и Дубая закрывались на два дня из-за риска обвала рынка на фоне иранских атак.

