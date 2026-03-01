Биржи ОАЭ закроются на два дня из-за риска обвала на фоне ударов Ирана

Управление по ценным бумагам ОАЭ заявило, что продолжит следить за развитием событий и при необходимости примет дополнительные меры. В выходные были зафиксированы массированные удары Ирана в ответ на действия США и Израиля. Большая часть ракет и дронов была перехвачена, однако атаки вызвали панику среди населения и создают угрозу экономической стабильности, туристическому и логистическому сектору, отмечает агентство.