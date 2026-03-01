Биржи ОАЭ закроются на два дня из-за риска обвала на фоне ударов Ирана
Биржи Абу-Даби и Дубая не будут работать 2 и 3 марта на фоне ракетных атак Ирана по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Такое решение принято регулятором для предотвращения возможного обвала рынков, сообщает Bloomberg.
Управление по ценным бумагам ОАЭ заявило, что продолжит следить за развитием событий и при необходимости примет дополнительные меры. В выходные были зафиксированы массированные удары Ирана в ответ на действия США и Израиля. Большая часть ракет и дронов была перехвачена, однако атаки вызвали панику среди населения и создают угрозу экономической стабильности, туристическому и логистическому сектору, отмечает агентство.
По оценке аналитиков Bloomberg Intelligence, удары могут привести к падению спроса на недвижимость, под ударом находятся такие компании, как Emaar, а также банки с высокой циклической чувствительностью. Совокупная капитализация бирж ОАЭ составляет $1,1 трлн, что соответствует 1,4% в индексе развивающихся рынков MSCI.
Закрытие бирж в стране – редкое событие, обычно торговля приостанавливается только в дни национального траура. В мировой практике подобные меры применялись, например, в Турции после землетрясения 2023 г. и в Греции во время долгового кризиса 2015 г.
В Кувейте, где торги также приостанавливались, регулятор объявил о возобновлении работы биржи 2 марта.
28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США на Ближнем Востоке и Израилю.