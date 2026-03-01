Как Россия и Китай отреагировали на удары по Ирану

Вместе с тем у Китая на порядок больше экономических интересов в Иране, чем у России, в том числе по поставкам нефти. Кроме того, Пекин не ведет боевых действий, в отличие от России. Вторая же операция США за 2026 г. против партнеров КНР еще раз показала, что Пекин фактически не способен играть какую-либо глобальную роль, в случае если американцы решительно применяют военную силу. И эта неспособность, как подчеркивает Кашин, имеет исключительно политическую и психологическую природу, так как КНР уже имеет огромный флот, постоянное присутствие в Индийском океане и даже базу в Джибути.