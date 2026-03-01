Как Россия и Китай отреагировали на удары по Ирану

Как Россия и Китай отреагировали на удары по ИрануСтраны осудили операцию США и Израиля, указав на риски дестабилизации региона
28 февраля США и Израиль начали масштабные операции «Эпическая месть» и «Рык льва» против Ирана. Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним были убиты главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и другие военные лидеры республики.
Россия и Китай осудили американо-израильские удары, призвали сесть за стол переговоров и запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН. Но ни Москва, ни Пекин не заявили о введении мер против Вашингтона и Тель-Авива, а также не анонсировали помощь Тегерану. «Ведомости» разобрались, что может стоять за реакцией РФ и Китая на военный конфликт.
О чем заявили в России
Президент России Владимир Путин направил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. Усилия Хаменеи привели российско-иранские отношения к уровню всеобъемлющего стратегического партнерства, добавил он. 28 февраля Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ по ситуации вокруг Ирана.
МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана, потребовав политико-дипломатического урегулирования конфликта. Москва готова содействовать поиску мирных решений на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов. Действия США и Израиля ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы, подчеркнули в дипведомстве.
Удары по Ирану нарушают все возможные нормы международного права и не имеют оправданий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Убийство Хаменеи он назвал преступной расправой над законным лидером Ирана.
1 марта министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И.
Китай просит остановиться
Ван И в беседе с Лавровым заявил о неприемлемости ударов во время американо-иранских переговоров по отказу Тегерана от ядерной программы. Военные операции США и Израиля он назвал «наглой агрессией против суверенного государства».
Накануне МИД Китая потребовал от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. Ведомство выразило обеспокоенность, также призвав уважать суверенитет Ирана, его безопасность и территориальную целостность.
Причина сдержанной реакции
Китай в ситуации вокруг Ирана отреагировал примерно так же, как и в случае с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, заявил «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Пекин в обоих случаях занял подчеркнуто пассивную и осторожную позицию. Еще за несколько недель до военной операции Китай отказался даже от совместных учений с Россией и Ираном «Морской пояс безопасности – 2026».
Вместе с тем у Китая на порядок больше экономических интересов в Иране, чем у России, в том числе по поставкам нефти. Кроме того, Пекин не ведет боевых действий, в отличие от России. Вторая же операция США за 2026 г. против партнеров КНР еще раз показала, что Пекин фактически не способен играть какую-либо глобальную роль, в случае если американцы решительно применяют военную силу. И эта неспособность, как подчеркивает Кашин, имеет исключительно политическую и психологическую природу, так как КНР уже имеет огромный флот, постоянное присутствие в Индийском океане и даже базу в Джибути.
Китай по-прежнему выбирает не путь великой державы, у которой помимо влияния в мире по определению есть и противники, и готовность им противостоять, а путь, который ведет к минимальным издержкам в краткосрочной перспективе в острых кризисах. Одной из возможных причин, по которым Москва может вести себя осторожно, Кашин назвал развитые отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, отметил эксперт. Последние две страны подверглись обстрелам со стороны Ирана после эскалации, так как там расположены американские военные объекты.