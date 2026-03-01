Володин назвал убийство Хаменеи преступной расправой над законным лидером Ирана
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с резким осуждением действий, приведших к гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и мирных граждан. Обращение Володина к спикеру парламента Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу размещено в Telegram-канале Госдумы. Спикер нижней палаты парламента назвал произошедшее в Иране недопустимым вмешательством в дела суверенного государства и преступной расправой над его законным лидером.
«Такие действия несут неконтролируемую угрозу эскалации для всего региона. Всегда есть место диалогу, нельзя достигнуть компромиссов путем агрессии», – подчеркнул Володин.
Особое внимание спикер нижней палаты парламента обратил на гибель мирных жителей, в том числе в результате удара по начальной школе в городе Минаб. По его словам, произошедшее грубо нарушает все возможные нормы международного права и не имеет оправданий.
Председатель Госдумы призвал международные институты и национальные парламенты дать объективную оценку случившемуся и способствовать восстановлению стабильности и безопасности в регионе. В своем обращении Володин также передал слова поддержки и сочувствия родным погибшего лидера, народу Ирана и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Хаменеи был убит 28 февраля. Он погиб при американо-израильских ударах по Тегерану, его резиденция полностью уничтожена.
При ударе по иранской начальной школе для девочек в Минабе погибли 148 человек, пострадали 95 человек.