Tasnim: число жертв атаки на школу в Минабе выросло до 148

При ударе по иранской начальной школе для девочек в Минабе погибли 148 человек, пострадали 95 человек, сообщает агентство Tasnim. Как сообщает агентство, большинство из них – учащиеся. Среди погибших также есть преподаватели и родители.

Судебно-медицинская служба мобилизована, ведется работа по идентификации тел погибших. Все силы, включая больницы, приведены в состояние повышенной готовности.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что при ударе могли погибнуть 160 человек.

Израиль нанес превентивные удары по Ирану 28 февраля, поразив десятки военных объектов. В ответ Тегеран атаковал баллистическими ракетами Тель-Авив и американские базы. Президент США Дональд Трамп объяснил эскалацию попытками Ирана восстановить ядерную программу.

