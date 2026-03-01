Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ назвал агрессию против Ирана неприемлемой

28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.