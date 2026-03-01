Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ назвал агрессию против Ирана неприемлемой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом заявил о неприемлемости неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает МИД РФ.
Стороны подчеркнули дестабилизирующий характер военной эскалации в регионе, создающей угрозы безопасности арабским странам Персидского залива.
Лавров и бен Заид высказали единое мнение о необходимости немедленного прекращения всех боевых действий и возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло с учетом законных интересов всех стран региона.
28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.