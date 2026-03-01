Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ назвал агрессию против Ирана неприемлемой

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом заявил о неприемлемости неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает МИД РФ.

Стороны подчеркнули дестабилизирующий характер военной эскалации в регионе, создающей угрозы безопасности арабским странам Персидского залива.

Лавров и бен Заид высказали единое мнение о необходимости немедленного прекращения всех боевых действий и возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло с учетом законных интересов всех стран региона.

28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.

Читайте также:МИД призвал россиян покинуть Иран и Израиль или перебраться в безопасные районы
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь