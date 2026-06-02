MAGN23,32+2,15%CNY Бирж.10,802+1,52%IMOEX2 618,08+1,87%RTSI1 136,65+0,46%RGBI118,74+0,18%RGBITR782,39+0,2%
Главная / Бизнес /

Глава ВЭБ.РФ анонсировал сокращение 15% сотрудников

ВЭБ.РФ снова проведет реорганизацию, сократив 15% сотрудников, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов в ходе заседания комитета Совета Федерации, передает «Прайм».

«Мы за последние восемь лет пережили семь реорганизаций. Мы сократили 3000 человек. И в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет нашей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 г. уже с обновленным составом ВЭБа», – сказал он.

2 июня Шувалов также рассказал, что ВЭБ.РФ подписал договор о приобретении акций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). По его словам, компании предстоит непростой период. Помимо традиционных направлений транспортного лизинга ГТЛК потребуется развивать компетенции в сфере промышленного лизинга сложного технологического оборудования.

ГТЛК – это крупнейшая российская лизинговая компания, которая входит в перечень системообразующих организаций. Транспорт, поставленный при участии ГТЛК, используется в 90% субъектов РФ.

