Глава ВЭБ.РФ анонсировал сокращение 15% сотрудников
«Мы за последние восемь лет пережили семь реорганизаций. Мы сократили 3000 человек. И в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет нашей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 г. уже с обновленным составом ВЭБа», – сказал он.
2 июня Шувалов также рассказал, что ВЭБ.РФ подписал договор о приобретении акций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). По его словам, компании предстоит непростой период. Помимо традиционных направлений транспортного лизинга ГТЛК потребуется развивать компетенции в сфере промышленного лизинга сложного технологического оборудования.
ГТЛК – это крупнейшая российская лизинговая компания, которая входит в перечень системообразующих организаций. Транспорт, поставленный при участии ГТЛК, используется в 90% субъектов РФ.