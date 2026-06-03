Уровень цифровизации МСП в России все еще низкий

Наиболее высокий уровень цифровизации показали предприятия в сфере информации и связи, административной деятельности и образования – около трех баллов из пяти. Самые низкие показатели – менее двух баллов – у малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, а также в сфере культуры, спорта и развлечений.