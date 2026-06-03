Уровень цифровизации МСП в России все еще низкий
Для расчета индекса оценивались использование цифровых инструментов и ПО, цифровые навыки и культура, инфраструктура, онлайн-присутствие и цифровые каналы продаж, а также влияние цифровизации на финансовые и бизнес-результаты компаний. Респондентами стали пользователи цифровой платформы МСП.РФ (около 1.6 млн) и клиенты «Ростелекома».
Наиболее высокий уровень цифровизации показали предприятия в сфере информации и связи, административной деятельности и образования – около трех баллов из пяти. Самые низкие показатели – менее двух баллов – у малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, а также в сфере культуры, спорта и развлечений.
Значительная часть МСП использует устаревшую технику: современные устройства или регулярное обновление оборудования отметили только 22% респондентов. Почти половина компаний – 47% – ограничиваются базовыми средствами киберзащиты, включая антивирусы и резервное копирование данных. 35% предпринимателей используют преимущественно зарубежные программные продукты, еще 34% не знают происхождение используемого ПО.
Преимущественно российские решения применяет 31% опрошенных компаний.
Одним из ключевых сдерживающих факторов является финансовая недоступность существующих цифровых решений для малого бизнеса, отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Юлия Ждан. «Важно консолидировать усилия государства и крупного бизнеса по созданию адресных «коробочных» продуктов для МСП», – добавила она.