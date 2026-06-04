Акционеры «Русского холода» приняли решение о ликвидации компании

Кредиторам компании предоставлен двухмесячный срок для предъявления требований. В опубликованных материалах также отмечается, что в начале мая один из кредиторов уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании. Основанием названы признаки неплатежеспособности предприятия. О причинах ликвидации официально не сообщается. При этом решение принято на фоне финансовых трудностей.