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Акционеры «Русского холода» приняли решение о ликвидации компании

Ведомости

Акционеры одного из крупных российских производителей мороженого «Русский холодъ» приняли решение о ликвидации предприятия. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на портал «Федресурс».

Согласно раскрытым данным, решение о прекращении деятельности акционерного общества было принято на общем собрании акционеров 28 мая. Одновременно принято решение о ликвидации связанной структуры группы – Торговый дом «Русский холодъ».

Кредиторам компании предоставлен двухмесячный срок для предъявления требований. В опубликованных материалах также отмечается, что в начале мая один из кредиторов уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании. Основанием названы признаки неплатежеспособности предприятия. О причинах ликвидации официально не сообщается. При этом решение принято на фоне финансовых трудностей.

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