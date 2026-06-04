Акционеры «Русского холода» приняли решение о ликвидации компании
Акционеры одного из крупных российских производителей мороженого «Русский холодъ» приняли решение о ликвидации предприятия. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на портал «Федресурс».
Согласно раскрытым данным, решение о прекращении деятельности акционерного общества было принято на общем собрании акционеров 28 мая. Одновременно принято решение о ликвидации связанной структуры группы – Торговый дом «Русский холодъ».
Кредиторам компании предоставлен двухмесячный срок для предъявления требований. В опубликованных материалах также отмечается, что в начале мая один из кредиторов уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании. Основанием названы признаки неплатежеспособности предприятия. О причинах ликвидации официально не сообщается. При этом решение принято на фоне финансовых трудностей.