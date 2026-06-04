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Минфин готов обсудить альтернативу обеспечительному платежу в рамках СПОТ

Ведомство приступит к рассмотрению этой меры не раньше осени
Ведомости

Минфин готов обсудить предложение бизнеса о введении банковской гарантии как альтернативы обеспечительному налоговому платежу в новой системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Об этом замминистра финансов статс-секретарь Алексей Сазанов сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФа. Он добавил, что министерство приступит к рассмотрению этой меры не раньше осени. Пока закон о СПОТ предусматривает лишь обеспечительный платеж как гарантию последующей уплаты НДС и акцизов на импорт, подчеркнул Сазанов.

О предложении бизнеса предусмотреть банковские гарантии в качестве альтернативного варианта обеспечения «Ведомости» писали 1 июня. Эта тема, по словам источников «Ведомостей», обсуждалась на совещании курирующего запуск системы вице-премьера Дмитрия Григоренко с представителями ведущих бизнес-объединений. По словам одного из участников совещания, у кабмина нет принципиальных возражений, однако там считают необходимым исключить возможность предоставления фиктивных гарантий. Этот вопрос может быть решен через привязку к банковской системе, чтобы оттуда напрямую получать валидные банковские гарантии на плательщиков. Власти пообещали взять его в проработку после запуска системы в июне. Представитель аппарата Григоренко подтвердил «Ведомостям» обсуждение этой темы с бизнесом и планы по ее проработке.

СПОТ заработала на границе со странами ЕАЭС с 1 июня, однако обязанность делать обеспечительный платеж появится у импортеров с июля. Согласно профильному закону, основанием для провоза товаров через границу станет предъявление перевозчиком на границе специальной визуализированной ссылки (QR-кода), которая будет присваиваться каждой конкретной партии товара после предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа.

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