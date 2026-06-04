Минфин готов обсудить альтернативу обеспечительному платежу в рамках СПОТ

О предложении бизнеса предусмотреть банковские гарантии в качестве альтернативного варианта обеспечения «Ведомости» писали 1 июня. Эта тема, по словам источников «Ведомостей», обсуждалась на совещании курирующего запуск системы вице-премьера Дмитрия Григоренко с представителями ведущих бизнес-объединений. По словам одного из участников совещания, у кабмина нет принципиальных возражений, однако там считают необходимым исключить возможность предоставления фиктивных гарантий. Этот вопрос может быть решен через привязку к банковской системе, чтобы оттуда напрямую получать валидные банковские гарантии на плательщиков. Власти пообещали взять его в проработку после запуска системы в июне. Представитель аппарата Григоренко подтвердил «Ведомостям» обсуждение этой темы с бизнесом и планы по ее проработке.