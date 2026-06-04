МКБ и «Росагролизинг» подписали кредитный договор на 20 млрд рублей
Московский кредитный банк (МКБ) профинансирует закупку сельскохозяйственной спецтехники АО «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Компании подписали кредитный договор на шесть лет в рамках ПМЭФ-2026.
Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов. В качестве предметов лизинга могут выступать спецтехника и оборудование для сельского хозяйства, электротехника или промышленные беспилотники, которые не загрязняют окружающую среду. На их закупку распространятся условия льготного финансирования.
2 июня Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что благодаря программе льготного лизинга в 54 регионах поставлено 1389 единиц специализированной техники и оборудования для работы с твердыми коммунальными отходами, из которых 703 – мусоровозы. Инструмент льготного лизинга разработали РЭО и Минприроды совместно с АО «Росагролизинг».