Шохин пригласил бизнес подключиться к консультациям в G20

Сейчас российская сторона ведет активный диалог с представителями ЮАР, Китая и Великобритании. Шохин также обратил внимание на изменение повестки деловой «двадцатки» под председательством США. По его словам, Вашингтон сократил перечень обсуждаемых тем, отодвинув на второй план вопросы инклюзивного роста, борьбы с неравенством и зеленой экономики. Вместо этого американская сторона предлагает сосредоточиться на вопросах энергетических цепочек поставок, технологического сотрудничества и других темах, которые соответствуют внешнеполитическим приоритетам администрации президента Дональда Трампа.