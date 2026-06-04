Шохин пригласил бизнес подключиться к консультациям в G20
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на полях ПМЭФа пригласил представителей деловых кругов к участию в работе бизнес-площадки стран «большой двадцатки» (G20). Об этом он заявил «Ведомостям».
По словам Шохина, РСПП поддерживает диалог не только с российскими и работающими в России иностранными компаниями, но и с координаторами деловой «двадцатки» из стран, которые ранее председательствовали или будут председательствовать в G20.
Он отметил, что взаимодействие с американской стороной пока затруднено. По словам главы РСПП, представители Американской торговой палаты ожидают соответствующих рекомендаций со стороны госдепа. «Они, честно говоря, побаиваются, наши партнеры из Американской торговой палаты, ждут указаний от госдепа. Госдеп еще указаний не дал», – сказал Шохин.
Сейчас российская сторона ведет активный диалог с представителями ЮАР, Китая и Великобритании. Шохин также обратил внимание на изменение повестки деловой «двадцатки» под председательством США. По его словам, Вашингтон сократил перечень обсуждаемых тем, отодвинув на второй план вопросы инклюзивного роста, борьбы с неравенством и зеленой экономики. Вместо этого американская сторона предлагает сосредоточиться на вопросах энергетических цепочек поставок, технологического сотрудничества и других темах, которые соответствуют внешнеполитическим приоритетам администрации президента Дональда Трампа.
Шохин подчеркнул, что бизнес рассчитывает не только высказывать свою позицию по этим вопросам, но и добиваться ее включения в итоговые документы G20.