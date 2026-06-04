«Аэрофлот» оценил рост затрат на керосин

Он также отметил, что общие затраты группы на авиакеросин составляют в среднем порядка 300 млрд руб. в год. В текущих условиях механизм демпфера на топливо является стабилизирующим фактором и необходимым условием, чтобы не допустить более чем инфляционного роста тарифов, добавил он.