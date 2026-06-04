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Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» оценил рост затрат на керосин

Ведомости

Рост затрат на авиакеросин за пять месяцев 2026 г. по группе «Аэрофлот» (входят также «Победа» и «Россия») составил 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. 

Он также отметил, что общие затраты группы на авиакеросин составляют в среднем порядка 300 млрд руб. в год. В текущих условиях механизм демпфера на топливо является стабилизирующим фактором и необходимым условием, чтобы не допустить более чем инфляционного роста тарифов, добавил он. 

При этом, по международной сети полетов группы затраты на авиакеросин выросли кратно – больше, чем в два раза, подчеркнул топ-менеджер. Вместе с тем, по всей сети маршрутов, куда выполняет полеты «Аэрофлот», группа полностью обеспечена необходимыми объемами керосина и заправкой, отметил Александровский.

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