«Аэрофлот» оценил рост затрат на керосин
Рост затрат на авиакеросин за пять месяцев 2026 г. по группе «Аэрофлот» (входят также «Победа» и «Россия») составил 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.
Он также отметил, что общие затраты группы на авиакеросин составляют в среднем порядка 300 млрд руб. в год. В текущих условиях механизм демпфера на топливо является стабилизирующим фактором и необходимым условием, чтобы не допустить более чем инфляционного роста тарифов, добавил он.
При этом, по международной сети полетов группы затраты на авиакеросин выросли кратно – больше, чем в два раза, подчеркнул топ-менеджер. Вместе с тем, по всей сети маршрутов, куда выполняет полеты «Аэрофлот», группа полностью обеспечена необходимыми объемами керосина и заправкой, отметил Александровский.