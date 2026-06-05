Спрос на зарубежные поездки за год вырос на 30%

В мае туроператоры зафиксировали рост спроса на азиатские направления почти на 80% по сравнению с 2025 г. Лидером стал Вьетнам (48,1% бронирований) – в Нячанг летом запланированы рейсы из 15 городов России. По данным сервиса «Слетать.ру», интерес к Китаю вырос на 68,1%. При этом в апреле продажи иностранных туров упали на 30% из-за эскалации на Ближнем Востоке и временного запрета туров в ОАЭ, что компенсировалось ростом спроса на дальневосточные азиатские направления.