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Спрос на зарубежные поездки за год вырос на 30%

Ведомости

Спрос на зарубежные поездки (без учета Абхазии) по итогам мая вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования Onlinetours «Ведомостям». Средний чек увеличился на 6% и составил 173 000 руб.

Абсолютными лидерами остаются Турция и Египет, на которые суммарно пришлось 76% рынка. Спрос на Египет вырос на 84%, на Турцию – на 7%. Эксперты также зафиксировали кратный рост интереса к Вьетнаму (+288%), Китаю (+86%) и Мальдивам (+221%). Средний чек на Турцию достиг 188 100 руб., на Египет – 189 800 руб., на Вьетнам – 199 200 руб., на Таиланд – 173 600 руб., на Китай – 205 800 руб., на Мальдивы – 421 200 руб.

За I квартал 2026 г. россияне совершили 2,66 млн зарубежных поездок – на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2025 г., следует из данных Погранслужбы ФСБ.

В мае туроператоры зафиксировали рост спроса на азиатские направления почти на 80% по сравнению с 2025 г. Лидером стал Вьетнам (48,1% бронирований) – в Нячанг летом запланированы рейсы из 15 городов России. По данным сервиса «Слетать.ру», интерес к Китаю вырос на 68,1%. При этом в апреле продажи иностранных туров упали на 30% из-за эскалации на Ближнем Востоке и временного запрета туров в ОАЭ, что компенсировалось ростом спроса на дальневосточные азиатские направления.

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