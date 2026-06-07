Расходы авиакомпаний на топливо вырастут почти на $100 млрд из-за войны в Иране
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) представила обновленный финансовый прогноз для глобальной авиаотрасли, согласно которому расходы авиакомпаний на топливо вырастут на $98 млрд – до $350 млрд в 2026 г. из-за войны на Ближнем Востоке и резкого повышения цен на нефть.
Это почти 40%-ый скачок по сравнению с $252 млрд в 2025 г. Причиной названы фактическое закрытие Ормузского пролива и последовавший за этим рост цен на авиакеросин до рекордных уровней.
Чистая прибыль отрасли, по оценкам IATA, сократится вдвое: с $45 млрд в 2025 г. до $23 млрд в 2026 г. Рентабельность по чистой прибыли упадет с 4,2% до 2%. Доход на одного перевезенного пассажира снизится до $4,50 – половины от $9,10 годом ранее. При этом общая выручка авиакомпаний вырастет на 9,4% до $1,165 трлн, а операционные расходы увеличатся на 13% до $1,117 трлн.
«Вызванные войной перебои на Ближнем Востоке и рост цен на топливо ухудшили прогнозы для авиаотрасли. Прибыль сократится вдвое по сравнению с 2025 г., а маржа сожмется до 2%. Авиакомпании страдают от 70%-ого скачка цен на авиакеросин», – заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. Он отметил, что перевозчики пытаются компенсировать часть затрат через корректировку цен и повышение эффективности, но этого недостаточно для сохранения прибыльности на уровне прошлого года.
Авиакомпании Ближнего Востока, оказавшиеся в эпицентре конфликта, в 2026 г., как ожидается, совокупно уйдут в минус из-за слабого спроса и операционных сбоев. Все остальные регионы, включая Северную Америку, Европу и Азию, покажут прибыль, но значительно ниже предыдущих прогнозов, прогнозирует IATA.