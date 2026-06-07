Расходы авиакомпаний на топливо вырастут почти на $100 млрд из-за войны в Иране

Чистая прибыль отрасли, по оценкам IATA, сократится вдвое: с $45 млрд в 2025 г. до $23 млрд в 2026 г. Рентабельность по чистой прибыли упадет с 4,2% до 2%. Доход на одного перевезенного пассажира снизится до $4,50 – половины от $9,10 годом ранее. При этом общая выручка авиакомпаний вырастет на 9,4% до $1,165 трлн, а операционные расходы увеличатся на 13% до $1,117 трлн.