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Главная / Бизнес /

Китай с начала года сократил импорт природного газа на 5%

Ведомости

Китай в январе - мае 2026 г. сократил импорт природного газа на 4,9% в годовом выражении. Объем поставок достиг всего 46,6 млн т. В денежном выражении в январе - мае 2026 г. закупки снизились на 10,1% до $20,03 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, которые приводит ТАСС.

В 2024 г. Китай был крупнейшим импортером сжиженного природного газа.

В апреле импорт сжиженного природного газа в Азию опустился до самого низкого уровня почти за шесть лет из-за конфликта между США, Ираном и Израилем. 30-дневная скользящая средняя чистых поставок СПГ в регион упала ниже 600 000 т. Показатель стал минимальным с июня 2020 г.

Китай получает газ из России, Казахстана, Мьянмы, Узбекистана и Туркменистана. Поставки со стороны России осуществляются по трубопроводу «Сила Сибири» через Амурскую область. При этом, по данным Главного таможенного управления Китая, импорт российского СПГ в январе - апреле 2026 г. увеличился на 16%. Объем поставок составил 2,02 млн т. При этом их стоимость сократилась на 4,6% и составила $992,77 млн.

20 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия на фоне кризиса на Ближнем Востоке остается надежным поставщиком энергоресурсов для Китая. При этом поставки сжиженного газа становятся приоритетными в стратегии России, так как в результате геополитических событий уменьшилась конкуренция на азиатских рынках из-за сокращения поставок Катара и ОАЭ в соседние страны.

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