Китай с начала года сократил импорт природного газа на 5%

Китай получает газ из России, Казахстана, Мьянмы, Узбекистана и Туркменистана. Поставки со стороны России осуществляются по трубопроводу «Сила Сибири» через Амурскую область. При этом, по данным Главного таможенного управления Китая, импорт российского СПГ в январе - апреле 2026 г. увеличился на 16%. Объем поставок составил 2,02 млн т. При этом их стоимость сократилась на 4,6% и составила $992,77 млн.