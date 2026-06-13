Число ДТП с мотоциклами в Москве сократилось на 10%
С января по май 2026 г. в Москве произошло 207 аварий с участием мотоциклов. Это на 10% меньше, чем за тот же период 2025 г. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.
Ликсутов перечислил основные причины ДТП: превышение скорости, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также небезопасное перестроение. По его словам, в этих авариях пострадали 235 человек, восемь человек погибли.
При этом мотоциклетное движение в столице с каждым годом становится все популярнее. В городе зарегистрировано около 130 000 мотоциклистов.
Он призвал мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием транспорта и всегда использовать защитную экипировку. Власти Москвы, добавил заммэра, стремятся к нулевой смертности на дорогах столицы.