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Число ДТП с мотоциклами в Москве сократилось на 10%

Ведомости

С января по май 2026 г. в Москве произошло 207 аварий с участием мотоциклов. Это на 10% меньше, чем за тот же период 2025 г. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Ликсутов перечислил основные причины ДТП: превышение скорости, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также небезопасное перестроение. По его словам, в этих авариях пострадали 235 человек, восемь человек погибли.

При этом мотоциклетное движение в столице с каждым годом становится все популярнее. В городе зарегистрировано около 130 000 мотоциклистов.

Он призвал мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием транспорта и всегда использовать защитную экипировку. Власти Москвы, добавил заммэра, стремятся к нулевой смертности на дорогах столицы.

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