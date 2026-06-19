Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,821+0,29%VEON-RX57,70%TGKN0,0040%IMOEX2 412,38-1,18%RTSI1 035,94-1,18%RGBI118,05-0,08%RGBITR782,07-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Роснефть» планирует в сентябре запустить порт в рамках проекта «Восток Ойл»

Ведомости

«Роснефть» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь нефтяного терминала «Порт Бухта Север», строящегося в рамках проекта «Восток Ойл», в сентябре 2026 г. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в «Бухте Север» в эксплуатацию», – отметил он.

Сечин сообщил, что в настоящее время продолжается активное строительство основных объектов проекта «Восток Ойл» – нефтяного терминала, нефтеперекачивающих станций и приемосдаточного пункта с резервуарным парком.

Также завершается строительство нефтепровода общей протяженностью 790 км, отметил глава «Роснефти». Он сообщил, что по завершении работы на годовом собрании во Владивостоке планирует посещение проекта «Восток Ойл», где будет обеспечено завершение стыковочных работ по нефтепроводу.

«Восток Ойл» – крупнейший проект по добыче углеводородов с ресурсной базой более 6 млрд т малосернистой нефти на севере Красноярского края. «Роснефть» начала реализацию проекта в 2020 г. В «Восток Ойл» входят месторождения Ванкорского кластера, Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка и Восточно-Таймырской группы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её