«Роснефть» планирует в сентябре запустить порт в рамках проекта «Восток Ойл»

«Восток Ойл» – крупнейший проект по добыче углеводородов с ресурсной базой более 6 млрд т малосернистой нефти на севере Красноярского края. «Роснефть» начала реализацию проекта в 2020 г. В «Восток Ойл» входят месторождения Ванкорского кластера, Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка и Восточно-Таймырской группы.