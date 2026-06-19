«Роснефть» планирует в сентябре запустить порт в рамках проекта «Восток Ойл»
«Роснефть» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь нефтяного терминала «Порт Бухта Север», строящегося в рамках проекта «Восток Ойл», в сентябре 2026 г. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в «Бухте Север» в эксплуатацию», – отметил он.
Сечин сообщил, что в настоящее время продолжается активное строительство основных объектов проекта «Восток Ойл» – нефтяного терминала, нефтеперекачивающих станций и приемосдаточного пункта с резервуарным парком.
Также завершается строительство нефтепровода общей протяженностью 790 км, отметил глава «Роснефти». Он сообщил, что по завершении работы на годовом собрании во Владивостоке планирует посещение проекта «Восток Ойл», где будет обеспечено завершение стыковочных работ по нефтепроводу.
«Восток Ойл» – крупнейший проект по добыче углеводородов с ресурсной базой более 6 млрд т малосернистой нефти на севере Красноярского края. «Роснефть» начала реализацию проекта в 2020 г. В «Восток Ойл» входят месторождения Ванкорского кластера, Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка и Восточно-Таймырской группы.