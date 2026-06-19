«Роснефть» заняла второе место по добыче в мире среди публичных нефтегазовых компаний

Глава «Роснефти» также отметил, что компания создала высокоэффективный буровой бизнес с действующим парком из 340 буровых установок различной грузоподъемности в мобильном и эшелонном исполнении. Это почти на треть больше, чем количество буровых во всем Пермском бассейне США, заявил он. Проходка «Роснефти» в эксплуатационном бурении в 2025 г. превысила 11,8 млн м, в эксплуатацию было введено около 3000 новых скважин, три четверти которых – горизонтальные, сообщил Сечин.