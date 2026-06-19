«Роснефть» заняла второе место по добыче в мире среди публичных нефтегазовых компаний
«Роснефть» заняла второе место по добыче углеводородов в мире среди публичных компаний в 2025 г. с показателем 247 млн т нефтяного эквивалента (н. э.), или более 5 млн барр. н. э. в сутки. Об этом в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«По итогам 2025 г. «Роснефть» осталась на втором месте в мире по добыче углеводородов среди публичных компаний – в жидком эквиваленте показатель достиг 247 млн т н. э., или более 5 млн барр. н. э./сутки», – сказал он.
Сечин напомнил, что «Роснефть» остается крупнейшей нефтяной компанией России и добывает почти 40% нефти в стране. Доля «Роснефти» в российской переработке составляет около 30%, а сеть АЗС является крупнейшей в стране, отметил он.
Глава «Роснефти» подчеркнул, что показатели компании в геологоразведке наглядно подтверждают ее лидирующие позиции в области эффективного освоения ресурсной базы. В 2025 г. компания открыла шесть новых месторождений и 112 залежей с запасами углеводородов более 250 млн т н. э., сообщил он. По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS запасы углеводородов «Роснефти» по категории 2Р составили 11,5 млрд т н. э. Восполнение добычи приростом запасов составило 122%, при этом компания, в отличие от многих международных конкурентов, обеспечена запасами почти на полвека вперед, обратил внимание Сечин.
Глава «Роснефти» также отметил, что компания создала высокоэффективный буровой бизнес с действующим парком из 340 буровых установок различной грузоподъемности в мобильном и эшелонном исполнении. Это почти на треть больше, чем количество буровых во всем Пермском бассейне США, заявил он. Проходка «Роснефти» в эксплуатационном бурении в 2025 г. превысила 11,8 млн м, в эксплуатацию было введено около 3000 новых скважин, три четверти которых – горизонтальные, сообщил Сечин.
По его словам, доля горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП) в 2025 г. достигла почти 50% от всех введенных «Роснефтью» скважин. При этом технология проведения ГРП постоянно совершенствуется компанией, заметил глава «Роснефти».
Благодаря применению инновационных технологий средний дебит новых скважин «Роснефти» в 2025 г. был на 17% выше среднероссийского показателя, сообщил Сечин. По итогам I квартала 2026 г. показатель вырос до 53 т/сутки, что стало самым высоким значением за последние 10 лет и на 31% превышает среднероссийский уровень, добавил он.