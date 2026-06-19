«Роснефть» оценила эффект от внедрения «цифры» в 2026 году в 100 млрд рублей

В качестве примера он привел первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб, который позволяет изменять конфигурацию оборудования в зависимости от осложняющих факторов, распространенных в регионе добычи. В результате применения комплекса доля ручных операций сократится на 53%, при этом производительность вырастет на 25%, пояснил Сечин.