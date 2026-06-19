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«Роснефть» оценила эффект от внедрения «цифры» в 2026 году в 100 млрд рублей

Ведомости

Финансовый эффект «Роснефти» от внедрения цифровых технологий в 2026 г. составит 100 млрд руб. Об этом сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.

Глава «Роснефти» отметил, что в своей производственной деятельности компания уделяет особое внимание цифровой и технологической трансформации.

«Эти инструменты позволяют конвертировать цифровые технологии в измеримый финансовый эффект, который в 2026 г., согласно нашим планам, превысит 100 млрд руб.», – сказал он.

В январе – апреле финансовый эффект составил 44 млрд руб., уточнил Сечин.

По его словам, с помощью цифровых технологий уже обеспечен сбор и контроль более 85% всех технологических параметров, в том числе 100% данных буровых станков, 96% работы скважинного фонда, 98% установок НПЗ, 62% счетчиков электроэнергии. «Это соответствует лучшим мировым практикам наших западных партнеров», – отметил глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что компания считает цифровизацию и информационные технологии не просто поддерживающим сервисом или вспомогательной функцией, а одним из драйверов роста операционной и экономической эффективности бизнеса.

В качестве примера он привел первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб, который позволяет изменять конфигурацию оборудования в зависимости от осложняющих факторов, распространенных в регионе добычи. В результате применения комплекса доля ручных операций сократится на 53%, при этом производительность вырастет на 25%, пояснил Сечин.

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