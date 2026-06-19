Число акционеров «Роснефти» за пять лет выросло в 8 раз
Число акционеров «Роснефти» за последние пять лет выросло в 8 раз и достигло порядка 1,7 млн человек. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«За последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в восемь раз, достигнув почти 1,7 млн человек, что, на мой взгляд, подчеркивает правильность выбранного курса», – сказал он.
Это рекордный рост среди крупнейших по капитализации компаний российского фондового рынка, заметил Сечин.
Глава «Роснефти» напомнил, что интересы акционеров остаются приоритетом компании, несмотря на растущее давление на ее деятельность.
Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются «Роснефтегаз» – 40,4%, британская BP – 19,75%, катарский инвестиционный фонд QH Oil Investments – 18,46%, еще 9,6% принадлежит «РН-Нефтькапиталинвест», 0,76% – «РН-Капитал». Оставшиеся акции принадлежат прочим миноритарным акционерам.
Стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже на 12:40 мск составляла 332,6 руб. за бумагу, что на 1,92% больше показателя на момент закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составляет 3,52 трлн руб.