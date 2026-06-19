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«Роснефть» будет стремиться увеличить добычу

Ведомости

«Роснефть» реализует всю добытую нефть и будет работать над увеличением добычи. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Вся добытая нефть продана, мы ничего не храним в закромах. Поэтому вся она реализована. <...> Если бы добывали больше, продали бы больше. Будем работать над увеличением добычи, тем более что сейчас появляются такие варианты, и тогда вся дополнительная нефть снова будет продана», – сказал он.

Сечин отметил, что диверсификация поставок важна, но главное – сохранение позиций на традиционных рынках. Глава «Роснефти» подчеркнул, что страны, которые отказались от российской нефти, вынуждены платить значительные деньги за электроэнергию.

По его словам, самые чувствительные изменения происходят именно на рынке электроэнергии. В США средний тариф для потребителей сейчас составляет 18 центов за кВтч, если перевести его в жидкий эквивалент, стоимость электроэнергии соответствует цене нефти около $135/барр., отметил Сечин. В Европе электроэнергия еще дороже – 35–45 евроцентов, добавил он.

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