«Роснефть» будет стремиться увеличить добычу

«Вся добытая нефть продана, мы ничего не храним в закромах. Поэтому вся она реализована. <...> Если бы добывали больше, продали бы больше. Будем работать над увеличением добычи, тем более что сейчас появляются такие варианты, и тогда вся дополнительная нефть снова будет продана», – сказал он.