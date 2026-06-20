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Главная / Бизнес /

Поезда в Крым 20 июня проследуют только до Керчи

Ведомости

Движение поездов в Крым 20 июня ограничено – все составы будут следовать только до станции Керчь-Южная. Об этом сообщил оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» .

«В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная» , – говорится в сообщении оператора. Причины перекрытия движения на участке не уточняются.

С 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму. Большинство составов – восемь из 14 – теперь ходят по полуострову в светлое время суток (с 5:00 до 23:00). Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь-Южная. Теперь ограничение распространяется на все поезда «Таврия» без исключения.

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