Поезда в Крым 20 июня проследуют только до Керчи

С 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму. Большинство составов – восемь из 14 – теперь ходят по полуострову в светлое время суток (с 5:00 до 23:00). Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь-Южная. Теперь ограничение распространяется на все поезда «Таврия» без исключения.