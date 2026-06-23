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Главная / Бизнес /

«Известия»: сеть аптек «Апрель» выставили на продажу

Ведомости

Аптечная сеть «Апрель» фактически была выставлена на продажу, сообщают «Известия» со ссылкой на топ-менеджера крупной фармкомпании, источник в инвестбанке, участника переговоров и консультанта, знакомого с предложением.

Издание указало, что четыре года назад фармацевтическая сеть задумалась о продаже бизнеса и приступила к поиску потенциальных покупателей. Найти их не удавалось, что, по словам источника, во многом связано с «неразговорчивостью» собственников, которые «вряд ли когда-либо доберутся до сделки».

«Апрель» входит в число крупнейших федеральных аптечных сетей страны. Юрлицо сети – ООО «Семейная аптека “Апрель”» – зарегистрировано в Краснодаре в 2013 г. и специализируется на розничной торговле лекарственными препаратами. Forbes писала, что, по итогам 2025 г. «Апрель» возглавила рейтинг крупнейших аптечных сетей по объему продаж с оборотом 259,3 млрд руб., писали «Ведомости Юг». Средняя ежемесячная выручка одной точки составила 2,35 млн руб., средний чек – 776 руб. Сеть насчитывает 9976 аптек в 77 регионах страны.

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