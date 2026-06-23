«Известия»: сеть аптек «Апрель» выставили на продажу

Издание указало, что четыре года назад фармацевтическая сеть задумалась о продаже бизнеса и приступила к поиску потенциальных покупателей. Найти их не удавалось, что, по словам источника, во многом связано с «неразговорчивостью» собственников, которые «вряд ли когда-либо доберутся до сделки».