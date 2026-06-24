Минфин пока не будет отменять акциз на сталь для электрометаллургов
Минфин РФ не планирует отменять акциз на сталь для электрометаллургических предприятий и не будет вводить новые налоговые послабления для отрасли. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.
«Еще раз: дополнительных налоговых расходов на себя брать не готовы и дополнительно отказываться от каких-то доходов, которые мы сейчас получаем. Осенью будут комплексно все вопросы рассматриваться», – сказал он.
В середине апреля Минфин подготовил и направил на согласование законопроект о введении акциза на импортную металлургическую продукцию, которая произведена из жидкой стали. Сазанов отмечал, что такой запрос звучал от отрасли на нескольких совещаниях в правительстве. По его словам, механизм будет аналогичен акцизу, действующему для внутренних производителей.
Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов на базисе FOB («погрузка на борт») в портах юга России действует с начала 2022 г. С 1 августа того же года была установлена цена отсечения в размере 30 000 руб. за 1 т, ниже которой акциз обнуляется.