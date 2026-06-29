В Госдуме призвали ввести ответственность за оборот отработанных масел

По словам Станкевича, остальные отходы уходят на «серый рынок». Отработанное масло скупается для перепродажи или направляется на кустарные предприятия, где его очищают примитивными способами. Это несет двойную угрозу: некачественный продукт опасен для потребителей, а неконтролируемое обращение с токсичными веществами наносит ущерб экологии. Парламентарий также обратил внимание на потери бюджета из-за неуплаты налогов «серыми» сборщиками и экономическую неэффективность – нелегальные игроки завышают цены на сырье, делая легальные инвестиционные проекты убыточными.