В Госдуме призвали ввести ответственность за оборот отработанных масел
В России сложилась критическая ситуация с обращением отработанных смазочных материалов. Легальные предприятия перерабатывают лишь около 5% от общего объема рынка, остальное уходит в теневой сектор, заявил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
Парламентарий отметил, что моторное масло относится к отходам третьего класса опасности, а юридические лица обязаны передавать его на утилизацию согласно приказу Минприроды №399. Однако ответственность за нарушение этих требований законом не закреплена.
«Амбициозные планы правительства сталкиваются с суровой реальностью. Согласно постановлению правительства №2414, к 2026 г. должно утилизироваться не менее 40% всех масел, однако сегодня лицензированные предприятия собирают и перерабатывают лишь около 5% от общего объема рынка – примерно 80 000 тонн из 1,7 млн», – заявил депутат.
По словам Станкевича, остальные отходы уходят на «серый рынок». Отработанное масло скупается для перепродажи или направляется на кустарные предприятия, где его очищают примитивными способами. Это несет двойную угрозу: некачественный продукт опасен для потребителей, а неконтролируемое обращение с токсичными веществами наносит ущерб экологии. Парламентарий также обратил внимание на потери бюджета из-за неуплаты налогов «серыми» сборщиками и экономическую неэффективность – нелегальные игроки завышают цены на сырье, делая легальные инвестиционные проекты убыточными.
В 2025 г. Минприроды предлагало повысить ставки экологического сбора на различные товары, в том числе на упаковку для масел. Однако, по мнению депутата, этот подход не работает: ставки растут, а мощности переработки не появляются.
В марте 2024 г. в России зарегистрировали первый климатический проект в области утилизации отработанного смазочного масла. В то время в «Ассоциации утилизаторов отходов Клевер» отмечали, что переработке подвергается лишь десятая часть рынка.
Станкевич выступает как координатор федерального проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Ранее он неоднократно поднимал тему обращения с отходами производства и потребления в контексте выполнения целевых показателей нацпроекта «Экология».