Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM8,514-0,16%CNY Бирж.11,421-0,59%IMOEX2 293,83+0,36%RTSI937,71+0,36%RGBI113,81+0,65%RGBITR757,05+0,74%
Главная / Бизнес /

Т-банк и основатель CloudPayments завершили многолетний спор

Ведомости

Основатель платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов завершил корпоративный спор с Т-банком, который длился более четырех лет, сообщил представитель сервиса. Конфликт касался стоимости 5%-ной доли предпринимателя при исполнении опционного соглашения: Спиридонов оспаривал расчет, считая, что цена была определена с нарушением условий.

Спор был рассмотрен Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ. Ответчик в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства.

Платежный сервис был создан Спиридоновым и Константином Яном в 2013 г. В апреле 2014 г. компанию зарегистрировали с названием CloudPayments. В октябре 2017 г. «Тинькофф банк» купил 55% акций CloudPayments. Сумма сделки составила 290 млн руб. В мае 2019 г. «Тинькофф банк» приобрел дополнительные 35% акций CloudPayments, а в августе того же года сооснователь компании Ян предложил «Тинькофф» выкупить его долю акций. В результате «Тинькофф» досталось 95%, а Спиридонову – 5%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте