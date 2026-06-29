Т-банк и основатель CloudPayments завершили многолетний спор

Платежный сервис был создан Спиридоновым и Константином Яном в 2013 г. В апреле 2014 г. компанию зарегистрировали с названием CloudPayments. В октябре 2017 г. «Тинькофф банк» купил 55% акций CloudPayments. Сумма сделки составила 290 млн руб. В мае 2019 г. «Тинькофф банк» приобрел дополнительные 35% акций CloudPayments, а в августе того же года сооснователь компании Ян предложил «Тинькофф» выкупить его долю акций. В результате «Тинькофф» досталось 95%, а Спиридонову – 5%.