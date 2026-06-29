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Минпромторг подал иск о приостановке права кипрских структур в «Фосагро»

Ведомости

Минпромторг РФ подал в Арбитражный суд Московской области иск, в котором требует приостановить права кипрской компании Owl Nebula Enterprises в МКООО «Хлодвиг энтерпрайзес», которая частично контролирует «Фосагро», до конца 2026 г., следует из картотеки суда.

«Хлодвиг энтерпрайзес» совместно с МКООО «Адорабелла» контролирует 43,66% акций «Фосагро». Вторая компания принадлежит кипрской Dubhe Holdings. К последней компании Минпромторг также подал иск, суть которого не раскрывается.

Заседания по требованиям российского ведомства назначены на 20 и 21 июля.

19 апреля 2022 г. завершился процесс редомициляции из Швейцарии в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области компаний «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». В мае того же года совет директоров «Фосагро» принял решение не раскрывать отчетность холдинга по МСФО за I квартал, а в июле управляющий орган не пришел к единому мнению о выплате дивидендов по итогам 2021 г. Выплата не производилась.

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