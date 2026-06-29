Минпромторг подал иск о приостановке права кипрских структур в «Фосагро»

19 апреля 2022 г. завершился процесс редомициляции из Швейцарии в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области компаний «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». В мае того же года совет директоров «Фосагро» принял решение не раскрывать отчетность холдинга по МСФО за I квартал, а в июле управляющий орган не пришел к единому мнению о выплате дивидендов по итогам 2021 г. Выплата не производилась.