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British American Tobacco сократит 9000 сотрудников

Ведомости

Табачная корпорация British American Tobacco сократит 9000 сотрудников до конца 2026 г. Об этом заявили в компании.

К концу года компания уволит 5500 человек и переведет в партнерские компании еще 3500 работников.

Сейчас BAT проводит масштабную программу реорганизации бизнеса Fit2Win. В рамках нее табачная корпорация собирается оптимизировать производство, внедрить ИИ и провести цифровизацию для снижения издержек. Согласно сообщению, реструктуризация позволит сэкономить 600 млн фунтов стерлингов к 2028 г.

British American Tobacco – крупнейшая из международных табачных корпорация. Производит сигареты, табак и никотиновые продукты, включая устройства для нагревания табака. На российском рынке BAT была представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo. В 2022 г. компания объявила о прекращении работы в России.

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