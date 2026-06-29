British American Tobacco сократит 9000 сотрудников

British American Tobacco – крупнейшая из международных табачных корпорация. Производит сигареты, табак и никотиновые продукты, включая устройства для нагревания табака. На российском рынке BAT была представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo. В 2022 г. компания объявила о прекращении работы в России.