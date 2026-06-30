ГК «Итэлма» вышла на рынок водного электротранспорта

В проекте отдельное внимание уделили интеллектуальному управлению энергосистемой. Система BMS, созданная САЭ, в режиме реального времени контролирует параметры работы батарей, обеспечивает балансировку элементов, мониторинг температуры и защиту. В будущем это позволит интегрировать батареи в единый цифровой контур управления судном.