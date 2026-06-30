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Главная / Бизнес /

ГК «Итэлма» вышла на рынок водного электротранспорта

Ведомости

Компания «Системы автономной энергии» (САЭ, входит в ГК «Итэлма») начнет поставлять тяговые аккумуляторные системы для скоростных электрических автономных судов на подводных крыльях FLYMAR F8. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

Речь идет об установке на скоростные электросуда FLYMAR F8 комплектов из четырех аккумуляторных батарей «Сигма С» разработки и производства САЭ.

В проекте отдельное внимание уделили интеллектуальному управлению энергосистемой. Система BMS, созданная САЭ, в режиме реального времени контролирует параметры работы батарей, обеспечивает балансировку элементов, мониторинг температуры и защиту. В будущем это позволит интегрировать батареи в единый цифровой контур управления судном.

Предположительно, первый опытный образец FLYMAR F8 с аккумуляторными системами САЭ представят в 2026 г.

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