ГК «Итэлма» вышла на рынок водного электротранспорта
Компания «Системы автономной энергии» (САЭ, входит в ГК «Итэлма») начнет поставлять тяговые аккумуляторные системы для скоростных электрических автономных судов на подводных крыльях FLYMAR F8. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Речь идет об установке на скоростные электросуда FLYMAR F8 комплектов из четырех аккумуляторных батарей «Сигма С» разработки и производства САЭ.
В проекте отдельное внимание уделили интеллектуальному управлению энергосистемой. Система BMS, созданная САЭ, в режиме реального времени контролирует параметры работы батарей, обеспечивает балансировку элементов, мониторинг температуры и защиту. В будущем это позволит интегрировать батареи в единый цифровой контур управления судном.
Предположительно, первый опытный образец FLYMAR F8 с аккумуляторными системами САЭ представят в 2026 г.