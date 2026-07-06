Росавиация подписала сертификат типа на Ан-2 для его модернизации
Росавиация в начале июля подписала сертификат типа на самолет Ан-2, что позволяет запустить работы по его модернизации. Об этом сообщил руководитель ведомства Дмитрий Ядров в ходе форума «Иннопром-2026», передает «Интерфакс».
«Наверное, важным, хоть это будет чуть с юмором сказано, событием стало, что мы 3 июля подписали сертификат типа на самолет Ан-2. В первую очередь это позволяет окончательно нам определить разработчика этой машины – СибНИА и, конечно же, осуществить работы, связанные с модернизацией двигателя по линии Минпромторга, а также снятию дальнейших ограничений», – сказал он.
По словам Ядрова, Росавиация видит привлекательность производства самолета со стороны СибНИА и других коммерческих предприятий. Глава ведомства выразил уверенность в устойчивой его эксплуатации на рынке.
Он также напомнил, что сейчас только 49 самолетов Ан-2 включены в коммерческие сертификаты эксплуатанта и 358 – в сертификаты для проведения авиационных работ.
Ан-2 – это советский легкий многоцелевой самолет, его разработали в 1947 г. Он продолжает использоваться для перевозки пассажиров на местных авиалиниях.