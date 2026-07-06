Росавиация подписала сертификат типа на Ан-2 для его модернизации

«Наверное, важным, хоть это будет чуть с юмором сказано, событием стало, что мы 3 июля подписали сертификат типа на самолет Ан-2. В первую очередь это позволяет окончательно нам определить разработчика этой машины – СибНИА и, конечно же, осуществить работы, связанные с модернизацией двигателя по линии Минпромторга, а также снятию дальнейших ограничений», – сказал он.