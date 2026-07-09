Нефть Brent подешевела на 2%
Цены на сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на 1,95% в сравнении с закрытием предыдущего дня. В моменте ее цена упала до $76,5 за баррель.
Августовские контракты на нефть WTI подешевели на 2%. По данным на 18:53 мск они торгуются по $72,04 за барр.
8 июля мировые цены на нефть росли на фоне возобновления ударов США и Ирану и перекрытия Ормузского пролива. В этот день Brent подорожала на 5,2% до $78,02 за барр., WTI – на 4,37% до $73,52 за барр.
19 мая «Ведомости» со ссылкой на данные консенсус-прогноза консалтинговой компании Kept писали, что средняя цена на нефть Brent в 2026 г. вырастет примерно на 14% к уровню предыдущего года и составит $78,6/барр. После открытия Ормузского пролива потребуется время на устранение повреждений инфраструктуры и восстановление маршрутов танкеров. В результате премия в цене на нефть будет сохраняться на рынке как минимум еще один квартал после разблокировки пролива, указывают в Kept.