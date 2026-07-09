Нефть Brent подешевела на 2%

19 мая «Ведомости» со ссылкой на данные консенсус-прогноза консалтинговой компании Kept писали, что средняя цена на нефть Brent в 2026 г. вырастет примерно на 14% к уровню предыдущего года и составит $78,6/барр. После открытия Ормузского пролива потребуется время на устранение повреждений инфраструктуры и восстановление маршрутов танкеров. В результате премия в цене на нефть будет сохраняться на рынке как минимум еще один квартал после разблокировки пролива, указывают в Kept.