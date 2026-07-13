Путин разрешил ряду компаний самостоятельно определять объем раскрытых данных

В обновленный перечень вошли компании «Нефтегазтехнология-энергия», «РН-аэро», «РН – Краснодарскнефтегаз», «РН – морской терминал Находка», «РН – морской терминал Туапсе», «РН – Пурнефтегаз», «РН – Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», «РН – Юганскнефтегаз» и «Удмуртэнергонефть». Кроме того, аналогичное право получили топливозаправочная компания «Кольцово» в Екатеринбурге, «Базовый авиатопливный оператор» в Краснодаре и «Топливозаправочный комплекс Пулково» в Санкт-Петербурге.