Путин разрешил ряду компаний самостоятельно определять объем раскрытых данных
Президент Владимир Путин включил некоторые структуры «Роснефти» и ряд топливных операторов аэропортов в перечень компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в указ президента РФ от 27 ноября 2023 г. № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».
В обновленный перечень вошли компании «Нефтегазтехнология-энергия», «РН-аэро», «РН – Краснодарскнефтегаз», «РН – морской терминал Находка», «РН – морской терминал Туапсе», «РН – Пурнефтегаз», «РН – Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», «РН – Юганскнефтегаз» и «Удмуртэнергонефть». Кроме того, аналогичное право получили топливозаправочная компания «Кольцово» в Екатеринбурге, «Базовый авиатопливный оператор» в Краснодаре и «Топливозаправочный комплекс Пулково» в Санкт-Петербурге.