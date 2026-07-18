Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SMLT217,6+1,12%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,57-0,29%RGBITR741,09-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В WB опровергают информацию о нарушениях при эвакуации на складе в Электростали

Ведомости

Информация о том, что при эвакуации на складе Wildberries в Электростали возникли нарушения, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«Информация о якобы нарушениях при эвакуации на складе в Электростали, распространяемая Telegram-каналами, не соответствует действительности», – подчеркнули представители компании.

Там также отметили, что в ходе эвакуации на логистических объектах в Котовске и Электростали аварийные системы сработали штатно и своевременно. Кроме того, в РВБ действуют строгие регламенты экстренной эвакуации, их регулярно отрабатывают на складах.

РВБ уточнила, что сервисы, пункты выдачи и другие объекты Wildberries продолжают штатную работу и обрабатывать заказы. Бизнес-процессы были оперативно скорректированы.

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Следственный комитет России сообщил, что в результате инцидентов возбуждены уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ). В Котовске погибли семь сотрудников склада  Wildberries, пострадали 25 человек. В Электростали – 24 пострадавших.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её