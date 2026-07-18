В WB опровергают информацию о нарушениях при эвакуации на складе в Электростали
Информация о том, что при эвакуации на складе Wildberries в Электростали возникли нарушения, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
«Информация о якобы нарушениях при эвакуации на складе в Электростали, распространяемая Telegram-каналами, не соответствует действительности», – подчеркнули представители компании.
Там также отметили, что в ходе эвакуации на логистических объектах в Котовске и Электростали аварийные системы сработали штатно и своевременно. Кроме того, в РВБ действуют строгие регламенты экстренной эвакуации, их регулярно отрабатывают на складах.
РВБ уточнила, что сервисы, пункты выдачи и другие объекты Wildberries продолжают штатную работу и обрабатывать заказы. Бизнес-процессы были оперативно скорректированы.
В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Следственный комитет России сообщил, что в результате инцидентов возбуждены уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ). В Котовске погибли семь сотрудников склада Wildberries, пострадали 25 человек. В Электростали – 24 пострадавших.