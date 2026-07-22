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В колбасе белорусского бренда «Маладзечна» нашли кишечную палочку

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией «Велес-Мит»
Ведомости

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении белорусского ООО «Велес-Мит», выпускающего продукцию под брендом «Маладзечна». Как обнаружили «Ведомости», статус предприятия в Едином реестре предприятий Евразийского экономического союза изменен на «усиленный лабораторный контроль».

Такой статус означает, что каждая последующая партия подконтрольной продукции производителя при ввозе в Россию будет подвергаться обязательным лабораторным исследованиям.

Из записи в реестре следует, что лабораторные исследования образцов продукции предприятия, проводившиеся в текущем году, неоднократно показывали наличие в ней запрещенных и опасных веществ. Например, в соленом сале обнаруживали мелоксикам, в колбасных изделиях – диклофенак, бензилпенициллин, а также бактерии группы кишечной палочки, в говядине – бактерии рода Listeria. Проверка мясных консервов показала наличие в них лекарственных веществ, в том числе относящихся к антибиотикам (тулатромицина, азитромицина, сульфаметазина, кетопрофена, метиламиноантипирина и флуксина).

«Велес-Мит» – многопрофильный мясоперабатывающий комплекс. Компания работает на базе Молодечненского мясокомбината. Производственная мощность предприятия – 960 т полуфабрикатов и 900 т колбасных изделий и мясных деликатесов в месяц.

Нарушения в продукции предприятия, согласно реестру, выявлялись и ранее (например, наличие бактерий группы кишечной палочки или остатков лекарственных препаратов). После устранения замечаний режим усиленного лабораторного контроля снимали.

«Ведомости» направили запрос ООО «Велес-Мит».

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