В колбасе белорусского бренда «Маладзечна» нашли кишечную палочку

Из записи в реестре следует, что лабораторные исследования образцов продукции предприятия, проводившиеся в текущем году, неоднократно показывали наличие в ней запрещенных и опасных веществ. Например, в соленом сале обнаруживали мелоксикам, в колбасных изделиях – диклофенак, бензилпенициллин, а также бактерии группы кишечной палочки, в говядине – бактерии рода Listeria. Проверка мясных консервов показала наличие в них лекарственных веществ, в том числе относящихся к антибиотикам (тулатромицина, азитромицина, сульфаметазина, кетопрофена, метиламиноантипирина и флуксина).