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ОСК начала ходовые испытания теплохода «Виктор Астафьев»

Ведомости

Пассажирский теплоход «Виктор Астафьев», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), вышел на ходовые испытания в Ладожском озере. Об этом сообщили в ОСК. Судно строится для пассажирских перевозок в Красноярском крае по заказу Государственной транспортной лизинговой компании с привлечением господдержки.

Испытания продлятся несколько недель, специалисты проверят главные двигатели, общесудовые системы, навигационное оборудование, палубные механизмы, а также измерят вибрацию корпуса и параметры работы гребных валов.

Гендиректор завода Сергей Карачков отметил, что в испытаниях участвуют около 100 человек. Он подчеркнул, что «Виктор Астафьев» – первый для предприятия почти стометровый пассажирский теплоход (ранее строили суда не длиннее 75 м).

Теплоход рассчитан на 245 пассажиров и 15 суток автономности, имеет ледовый класс М-ПР 3,0 для работы в условиях Арктики и Енисея. Судно оснащено тремя двигателями, может доставлять людей на берег без причалов с помощью быстроходного катера.

На борту есть медкабинет, ресторан, бар, фитнес с саунами, офис и камеры хранения.

В апреле 2020 г. между Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией был заключен контракт на строительство двух пассажирских судов общей стоимостью 5,27 млрд руб. Теплоходы были заложены в 2020 и 2021 гг. Спуск «Виктора Астафьева» на воду состоялся в 2024 г. Первоначально ввод судна в эксплуатацию на Енисее был запланирован на 2025 г., но позже сроки были пересмотрены.

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