ОСК начала ходовые испытания теплохода «Виктор Астафьев»

В апреле 2020 г. между Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией был заключен контракт на строительство двух пассажирских судов общей стоимостью 5,27 млрд руб. Теплоходы были заложены в 2020 и 2021 гг. Спуск «Виктора Астафьева» на воду состоялся в 2024 г. Первоначально ввод судна в эксплуатацию на Енисее был запланирован на 2025 г., но позже сроки были пересмотрены.