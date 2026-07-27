Таксисты в Аланье проголосуют «за» или «против» Uber и «Яндекс Gо»

Как сообщил председатель палаты Али Аккая, результаты голосования будут обязательными к исполнению. Если большинство таксистов выскажется против Uber и Yandex Go, в отношении платформ будут приняты юридические меры. В случае поддержки сервисов планируется разработать правовую базу и начать процесс их интеграции.