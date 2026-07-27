Таксисты в Аланье проголосуют «за» или «против» Uber и «Яндекс Gо»
В турецкой Аланье таксисты проголосуют «за» или «против» Uber и «Яндекс Go» с 27 по 29 июля, передает портал Yeni Alanya.
В голосовании принимают участие 883 водителя такси, работающих в городе. Его организовала палата водителей Аланьи, которая решила вынести вопрос о работе международных сервисов заказа поездок на голосование представителей отрасли, а не принимать решение самостоятельно.
Как сообщил председатель палаты Али Аккая, результаты голосования будут обязательными к исполнению. Если большинство таксистов выскажется против Uber и Yandex Go, в отношении платформ будут приняты юридические меры. В случае поддержки сервисов планируется разработать правовую базу и начать процесс их интеграции.
Сервис «Яндекс Go» работает более в чем 20 странах мира.
В СНГ и ближнем зарубежье бренд работает под оригинальным названием «Яндекс Go». Сервис такси и сопутствующие услуги доступны в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане и Молдавии.
На рынках дальнего зарубежья компания развивается под международным брендом Yango. Сервис существует в Сербии, Норвегии, Финляндии, ОАЭ, Израиле, Боливии, Перу и некоторых африканских странах.