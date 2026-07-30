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В аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула откроются новые терминалы

Ведомости

В ближайшее время начнут работу новые терминалы аэропортов Пскова, Оренбурга и Барнаула. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, кабмин продолжает реализацию системных мер поддержки авиационной отрасли, что позволяет выполнять планы по обновлению аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Мишустин отметил, что работа ведется сразу по нескольким направлениям, в том числе по строительству новых терминалов и расширению возможностей региональных аэропортов.

Мишустин рассказал, что в этом месяце началось строительство терминала в Магнитогорске. Благодаря проводимой работе увеличивается количество авиасообщений не только между российскими регионами, но и с зарубежными городами, уточнил он.

28 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал техническую готовность нового терминала прилета международного аэропорта «Княгиня Ольга». В ближайшее время объект начнут готовить к официальному открытию. Вместе с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и заместителем гендиректора по Северо-Западному кластеру Александром Корытным делегация осмотрела входные группы, зоны выдачи багажа, а также служебные и технические помещения. Губернатор отметил, что все работы выполнены качественно и в установленные сроки. 

В июне 2026 г. Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции гражданского сектора аэропорта в Пскове.

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