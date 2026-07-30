В аэропортах Пскова, Оренбурга и Барнаула откроются новые терминалы

28 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал техническую готовность нового терминала прилета международного аэропорта «Княгиня Ольга». В ближайшее время объект начнут готовить к официальному открытию. Вместе с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и заместителем гендиректора по Северо-Западному кластеру Александром Корытным делегация осмотрела входные группы, зоны выдачи багажа, а также служебные и технические помещения. Губернатор отметил, что все работы выполнены качественно и в установленные сроки.