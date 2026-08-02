Пожар начался на объекте Wildberries в Самарской области
Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Самарской области возникло возгорание, сообщили в пресс-службе RWB.
«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Ночью российские средства ПВО сбили более 600 дронов над регионами. В Саратовской области два человека погибли в результате атак. К Москве ночью летели шесть дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Столичный аэропорт «Домодедово» обслуживает рейсы по согласованию.