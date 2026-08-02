Пожар начался на объекте Wildberries в Самарской области

Ночью российские средства ПВО сбили более 600 дронов над регионами. В Саратовской области два человека погибли в результате атак. К Москве ночью летели шесть дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Столичный аэропорт «Домодедово» обслуживает рейсы по согласованию.