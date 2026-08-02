Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX157,71+0,88%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Политика /

Пожар начался на объекте Wildberries в Самарской области

Ведомости

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Самарской области возникло возгорание, сообщили в пресс-службе RWB. 

«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Ночью российские средства ПВО сбили более 600 дронов над регионами. В Саратовской области два человека погибли в результате атак. К Москве ночью летели шесть дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Столичный аэропорт «Домодедово» обслуживает рейсы по согласованию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь