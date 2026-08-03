AstraZeneca обсуждает покупку американского фармгиганта Bristol Myers Squibb
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская Bristol Myers Squibb провели предварительные переговоры о возможном объединении, которое создаст одну из крупнейших фармкомпаний в мире с совокупной стоимостью почти $400 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, потенциальная сделка несет регуляторные риски из-за возможных антимонопольных претензий со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая делает акцент на внутренних инвестициях в фармацевтику и расширении производства в США. Если сделка состоится, британская компания фактически приобретет крупного американского фармпроизводителя.
Агентство указывает, что по итогам второго квартала 2026 г. выручка AstraZeneca от продаж онкопрепаратов составила $25 млрд – почти половина общего объема продаж. Вместе с тем онкологические препараты занимают более 40% продаж Bristol Myers за первое полугодие 2026 г. При этом в области иммунотерапии две компании являются прямыми конкурентами.
В последние годы крупные сделки в фармацевтической отрасли стали редкостью из-за антимонопольных рисков и снижения цен на лекарства, отмечает Reuters.