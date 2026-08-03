AstraZeneca обсуждает покупку американского фармгиганта Bristol Myers Squibb

Агентство указывает, что по итогам второго квартала 2026 г. выручка AstraZeneca от продаж онкопрепаратов составила $25 млрд – почти половина общего объема продаж. Вместе с тем онкологические препараты занимают более 40% продаж Bristol Myers за первое полугодие 2026 г. При этом в области иммунотерапии две компании являются прямыми конкурентами.