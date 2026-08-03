Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GMKN121,66+1,4%CNY Бирж.00%IMOEX2 163,2-0,35%RTSI882,61+1,25%RGBI115,33+0,23%RGBITR775,5+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

AstraZeneca обсуждает покупку американского фармгиганта Bristol Myers Squibb

Ведомости

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская Bristol Myers Squibb провели предварительные переговоры о возможном объединении, которое создаст одну из крупнейших фармкомпаний в мире с совокупной стоимостью почти $400 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, потенциальная сделка несет регуляторные риски из-за возможных антимонопольных претензий со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая делает акцент на внутренних инвестициях в фармацевтику и расширении производства в США. Если сделка состоится, британская компания фактически приобретет крупного американского фармпроизводителя.

Агентство указывает, что по итогам второго квартала 2026 г. выручка AstraZeneca от продаж онкопрепаратов составила $25 млрд – почти половина общего объема продаж. Вместе с тем онкологические препараты занимают более 40% продаж Bristol Myers за первое полугодие 2026 г. При этом в области иммунотерапии две компании являются прямыми конкурентами.

В последние годы крупные сделки в фармацевтической отрасли стали редкостью из-за антимонопольных рисков и снижения цен на лекарства, отмечает Reuters.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте