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В Крыму снизят цену бензина АИ-92 ниже 100 рублей за литр

Ведомости

Стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях (АЗС) крупнейших сетей Крыма с 4 августа не будет превышать 100 руб. за литр. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, соответствующее решение принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Региональные меры поддержки будут предоставлены основным сетевым операторам топливного рынка полуострова – компаниям ТЭС и «Атан».

Аксенов также сообщил, что до середины августа после реализации федеральных мер поддержки власти рассчитывают снизить стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива. Планируется, что их цена также будет находиться в пределах 100 руб. за литр.

Глава Крыма отметил, что работа по стабилизации ситуации на топливном рынке региона ведется при поддержке президента России, которому регулярно докладывается о положении дел на полуострове.

2 августа Развожаев сообщал, что в Севастополе на 16 заправках «Атана» в свободную продажу поступило топливо марок АИ-95 Ultra, А-92 и А-100. Аналогичная ситуация наблюдалась и 1 августа – на тех же 16 станциях «Атана» были доступны те же виды бензина. По-прежнему можно залить не более 20 л в одну машину, заправка в канистры не разрешается.

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