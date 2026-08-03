В Крыму снизят цену бензина АИ-92 ниже 100 рублей за литр

2 августа Развожаев сообщал, что в Севастополе на 16 заправках «Атана» в свободную продажу поступило топливо марок АИ-95 Ultra, А-92 и А-100. Аналогичная ситуация наблюдалась и 1 августа – на тех же 16 станциях «Атана» были доступны те же виды бензина. По-прежнему можно залить не более 20 л в одну машину, заправка в канистры не разрешается.