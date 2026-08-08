«Росатом» разрешил китайской Sealegend Shipping проход по СМП
Госкорпорация «Росатом» выдала китайской судоходной компании Sealegend Shipping разрешения на проход судов по Северному морскому пути (СМП) в рамках запуска первого регулярного контейнерного маршрута между Китаем и Европой. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в комментарии изданию «Страна Росатом».
Он уточнил, что разрешения на проход выданы семи судам в акватории СМП. По словам Лихачева, программа на 2026 г. предусматривает переход от разовых перевозок к полноценному линейному сообщению с отправлением контейнеровозов каждую неделю в течение навигационного сезона.
Глава «Росатома» отметил, что новый маршрут из Китая в Европу станет следующим этапом развития международных перевозок по СМП. По заявлению китайской стороны, в рамках программы планируется выполнить восемь рейсов с использованием семи контейнеровозов малого и среднего класса.
Лихачев напомнил о первом опыте международного контейнерного транзита через СМП. В октябре 2025 г. китайский контейнеровоз прибыл в британский порт Феликстоу, преодолев маршрут за 20 дней, тогда как через Суэцкий канал такой путь занял бы около 37 суток.