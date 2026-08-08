«Росатом» разрешил китайской Sealegend Shipping проход по СМП

Лихачев напомнил о первом опыте международного контейнерного транзита через СМП. В октябре 2025 г. китайский контейнеровоз прибыл в британский порт Феликстоу, преодолев маршрут за 20 дней, тогда как через Суэцкий канал такой путь занял бы около 37 суток.